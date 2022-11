VIDÉO - Réchauffement climatique : comment l'industrie s'efforce de moins polluer

Pour polluer moins, l'usine a déjà sorti le carnet de chèques. 300.000 euros pour refaire l'isolation du site et moins chauffés au gaz, 12.000 euros pour récupérer la chaleur rejetée par ces machines et qui aujourd'hui est expulsée dehors. Au total, ces investissements ont permis de baisser le taux de CO2 de 10 à 15%. Pour aller plus loin, il faudrait des machines plus économes. Machines qui n'existent pas pour l'instant.