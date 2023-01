Guadeloupe : un îlet de rêve menacé par la montée des eaux

À la tombée de la nuit, la plage se recouvrait de crabes. L'îlet était un refuge pour toute sorte d'animaux. Alors comment il a pu à ce point changer de visage ? Première explication : la barrière de corail, endommagée, ne protège plus l'îlet des vagues dont les plus grosses ont déraciné les cocotiers. Et à chaque tempête, du sable est emporté. Le tourisme a également joué un rôle. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article.