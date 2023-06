Hausse du niveau de la mer : ces "submersions marines" qui menacent la France

"Jusqu'en 2050, on devrait avoir en France une vingtaine de centimètres d'élévation du niveau de la mer", détaille pour TF1info Gonéri le Cozannet, chercheur au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Une hausse qui pourrait être comprise entre 40 et 70 centimètres à l'horizon 2100 avec d'importants impacts sur les côtes de la France. Si l'érosion est souvent évoquée, un autre phénomène, moins connu, pourrait être bien plus problématique pour les habitants des littoraux : les submersions marines dont il existe deux sortes, celles qui sont temporaires, liées par exemple à une tempête, ou celles permanentes qui se produisent à marée haute et par temps calme.

Un phénomène qui va "intervenir de plus en plus fréquemment dans les prochaines décennies et qui se produit déjà en Guyane", souligne Gonéri le Cozannet, selon qui il s'agit bien du premier problème lié à la hausse du niveau de la mer. Dans l'Hexagone, à l'horizon 2030, les villes côtières pourraient "subir entre 20 et 30 submersions par an", entraînant l'arrêt des ports touchés et de fortes pertes économiques, alerte celui qui est également expert climat au Giec.

Même son de cloche du côté d'Alexandre Magnan, géographe et chercheur à l'Institut du développement durable et des relations internationales. "Les gens se disent parfois qu'une élévation de 60 cm, ce n'est pas la mer à boire, mais en réalité ce n'est pas juste ça, c'est un cumul de choses", prévient le spécialiste des questions de vulnérabilité et d'adaptation des sociétés au changement climatique. "On voit deux grandes conséquences à la hausse du niveau de la mer : l'érosion côtière avec la mer qui mange le littoral, et les submersions marines à la fois temporaires, liées à des événements extrêmes avec la mer qui envahit à un moment donné un site et se retire, et permanentes".