VIDÉO - "On est fatigués" : en Grèce, la lutte acharnée des pompiers face à des feux qui se multiplient

"L'air est devenu presque irrespirable. Certains des feux sont totalement incontrôlables. Des volontaires sont même venus appuyer le travail des pompiers qui, de leur propre aveu, nous disent que la situation, par certains endroits, est ingérable", explique notre envoyée spéciale sur place.

Il n’y pas de temps pour souffler, le vent ravive la moindre braise. Pour éviter la propagation du feu jusqu’aux maisons, il faut se battre, parfois avec une simple branche. "On a comme consigne d'amener les camions ici pour éteindre les nouveaux foyers, on est fatigués, on éteint tout ce qu'on peut, mais on ne peut pas tout faire", explique un pompier.