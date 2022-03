L'Antarctique a enregistré des températures 30°C au-dessus de la normale cette semaine

Toujours plus chaud, même dans les zones les plus froides de la planète... L'est de l'Antarctique a enregistré cette semaine des températures exceptionnellement élevées, plus de 30°C au-dessus de la normale, ont indiqué des experts météorologiques sur Twitter. La base de recherche de Concordia, installée sur le Dome C du plateau antarctique à plus de 3.000 m d'altitude, a enregistré vendredi une température très élevé pour la région de -11,5°C. Un "record absolu tous mois confondus, battant les -13,7°C du 17 décembre 2016", a tweeté Etienne Kapikian, prévisionniste chez Météo-France.