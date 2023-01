Réchauffement climatique : les Landes, nouveau lieu de villégiature pour les oiseaux migrateurs

Le réchauffement du climat a naturellement son effet sur les oiseaux. Autrefois site d’étape pour les plus grands échassiers d’Europe, la réserve d’Arjuzanx serait-elle en train de devenir un lieu de villégiature pour ces migrateurs ? Dans le passé, ils avaient l’habitude de pousser jusqu’en Espagne, voire au Maghreb.

"Plus les hivers vont s’adoucir, plus elles vont garder le régime alimentaire qu’elles ont au printemps et en été", explique Thomas Florane, garde naturaliste de la réserve. La fin de la période d’hivernage devrait avoir lieu début février, les grues repartiront alors vers le nord de l’Europe.