VIDÉO - Réchauffement climatique : les révélations inattendues de la fonte des glaces

Cette zone des Alpes est riche en trouvailles exceptionnelles. Il y a 9 ans, un randonneur a eu la surprise de retrouver des émeraudes et saphirs d'une valeur de 150 000 euros. Un autre habitué des sommets a lui découvert un corps momifié, sac sur le dos et chaussures à crampons en cuir encore aux pieds. L'ADN a permis de déterminer l'identité de l'homme : un jeune alpiniste allemand disparu en 1990. "Deux corps sont rendus par les glaciers chaque année", selon lieutenant Stève Léger, porte-parole de la police cantonale valaisanne., interrogé dans la vidéo en tête d'article.

Malgré les conséquences sur les écosystèmes, la montée des températures dans les massifs permet aux archéologues de mettre la main sur des artéfacts anciens pour ainsi étudier la présence des hommes préhistoriques dans les hautes montagnes. "On ramasse tout ce qu'on peut, on regarde de près, on nettoie, on photographie, on recolle les éléments qui vont ensemble. Puis on cherche à comparer, à comprendre", développe Éric Thirault, archéologue et professeur de préhistoire à l'Université Lumière Lyon 2.