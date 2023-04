Paris est la ville où le risque de mourir de chaud est le plus élevé d'Europe

À Paris, le risque pour les 85 ans et plus de mourir de chaud est multiplié par 1,6 en moyenne par rapport aux températures de confort, alors que la capitale représente "la ville avec le risque le plus haut" de mortalité liée à la chaleur "à travers tous les âges" en Europe, pointe l'étude. Plus généralement, en France, environ 1388 personnes meurent de chaud chaque année, c'est plus qu'au Portugal (529) et qu'en Grèce (738) mais moins qu'en Allemagne (2886) et qu'en Italie (5034), pays d'Europe où le plus grand nombre de morts chaque année en raison de températures très élevées a été recensé.

Si pour le moment le froid tue plus que la chaleur - 17.730 décès sont recensés chaque année en raison des températures basses en France -, cette tendance pourrait s'inverser avec le changement climatique induit par les activités humaines et Paris devrait faire partie des zones les plus impactées d'Europe. Il faut dire que la capitale française est particulièrement touchée par le phénomène des îlots de chaleur, détaille au Point Pierre Masselot, l'un des principaux auteurs de l'étude. Ces ICU entraînent une augmentation du nombre de nuits tropicales où la température reste supérieure à 20°C, empêchant le corps de récupérer de la chaleur de la journée.