Climat : pourquoi 20 Français vont passer 40 jours dans la jungle

À la tête de ce projet, Christian Clot, un chercheur et explorateur. Il a déjà mené plusieurs expéditions, seul, dans les climats les plus hostiles. Pour cette aventure, c'est en groupe qu'ils vont affronter la chaleur humide de l'Amazonie en Guyane française, mais aussi les terres glacées de la Laponie et le désert aride en Arabie Saoudite.

"On commence par la Guyane, car ce climat chaud et humide, est un des milieux caractéristiques que l'on aura dans le futur en Europe et en France. Donc c'est intéressant d'avoir ce premier milieu comme test pour voir quel est l'impact d'un nouvel environnement sur plusieurs personnes", explique le chercheur au micro de TF1.