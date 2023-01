Catastrophes naturelles : 10 milliards d'euros déboursés par les assurances, un record depuis 1999

À Pont-Péan (Ille-et-Vilaine), les maisons sont fragilisées comme nulle part ailleurs en Bretagne. Les périodes de pluie, combinées aux fortes sécheresses, fissurent les habitations. Michel a constaté les premières failles sur sa maison ce dernier mois. Il estime les dégâts à 70 000 euros et espère que son assurance indemnisera une partie du montant des travaux. "Tout ça en l'espace d'une année. On aimerait bien que ça soit en partie pris en charge par les assurances, parce qu'aujourd'hui on nous sollicite de plus en plus sur les cotisations", explique ce riverain.