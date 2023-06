VIDÉO - Seychelles : ils ont trouvé la méthode pour faire revivre les coraux

Posés à même le sable, ces fragments sont condamnés à mourir lentement. Les coraux récupérés sont alors coupés en morceaux, ce qui va augmenter leurs chances de survie. Ils serviront ensuite à repeupler le récif malade de l’île voisine, en très mauvais état. Là-bas, les coraux blanchissent et meurent par manque de nourriture. Mais aussi parce que la température de l’eau augmente à cet endroit, d’année en année. Et ce n’est pas tout. "Il n'y a pas de connexion entre les deux îles. Il y a un canal et le courant est très fort, ce qui empêche les larves de corail de grandir à cet endroit", explique Luca Saponari, responsable scientifique et technique chez Nature Seychelles, dans le reportage en tête de cet article.

Au bout de 45 minutes, 20 kilos sont remontés à la surface à l'aide de panières et de ballons remplis d'air. Et ce matin-là, la récolte est plutôt bonne. Ces fragments vont maintenant devoir grandir, s’étoffer, se renforcer avant d'être transplantés. Voici la technique utilisée : celle de la corde à linge. "Il faut les placer tous les dix centimètres sur les cordes, faire des nœuds et resserrer. Et là, ça va repousser", détaille Charlotte Dale, à ce poste depuis deux ans. Une technique éprouvée, enseignée à des étudiants du monde entier. Comme Zac Young, qui étudie la biologie marine en Australie. Depuis trois mois, il travaille sur ce projet en tant que bénévole. "Je voulais avoir une expérience, apprendre à faire grandir du corail, savoir les découper et les faire renaitre des récifs pour que la vie animale se reconstitue", affirme-t-il.