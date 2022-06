Réchauffement : Miami déracine ses palmiers

Pourquoi déplacent-ils ces palmiers ? Pour le comprendre, direction dans un parc de la ville où il fait chaud souvent. La région vit 150 jours par an à plus de 28 °C. Ici, les palmiers sont nombreux, mais sont trop espacés et n'offrent pas assez d'ombres. Alors, il faut soit les rapprocher les uns des autres, soit les retirer pour planter de nouveaux arbres comme de gumbo limbo ou de gaïac.