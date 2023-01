Sécheresse : l'Espagne, premier exportateur d'huile d'olive, fait face à une mauvaise récolte

L'année a été tellement aride que les oliviers ont activé un mécanisme de défense. Pour ne pas mourir déshydratés, ils se sont débarrassés de leurs fruits. Les olives récoltées sont alors moins nombreuses et plus petites. Le rendement de l'année s'annonce 70% plus faible que les années précédentes. Alors sans surprise, les agriculteurs, comme Paco Canet, vont compenser en augmentant leur prix. Cet or vert, qu'ils appellent ici le pétrole de l'Andalousie, va finir par devenir un produit de luxe.