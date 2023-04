VIDÉO - Téléphones, déchets, vêtements : rien ne se perd, rien ne se créé, tout se recycle

Après réparation, ils sont revendus 30 à 50 % moins chers que du neuf. C'est le principe du reconditionnement. Au lieu de fabriquer, consommer et jeter, ce modèle s'appuie sur le tri et le recyclage pour ensuite fabriquer et consommer de manière plus durable. Il s'agit de l'économie circulaire. Le marché est en pleine croissance. L'entreprise a vu ses chiffres d'affaires augmenter de 60 % en deux ans. Elle employait à l'époque 40 personnes. Ils sont aujourd'hui 97, plus du double.