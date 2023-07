Vague de chaleur en Méditerranée : comment le changement climatique fait dérailler la météo

Va-t-il falloir rajouter des graduations sur nos thermomètres ? Depuis deux semaines, les températures s'envolent autour du bassin méditerranéen : 45 degrés en Italie et en Espagne, 48 degrés en Algérie, 49 degrés en Tunisie. De mémoire de météorologue, ces relevés sont sans précédent. Et la situation est d'autant plus inquiétante qu'avec ces fortes chaleurs, les incendies se multiplient. Des événements de plus en plus fréquents et qui vont gagner en intensité dans les années à venir en raison du changement climatique dû aux activités humaines.

"On sait que le changement climatique vient amplifier les événements extrêmes. Pour ce qui est des vagues de chaleur, on sait qu'elles vont être plus fréquentes et qu'elles vont être plus intenses", explique dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article Françoise Vimeux, climatologue et directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Un constat partagé par le climatologue au CNRS Christophe Cassou. Sur Twitter, il pointe que "nous vivons la superposition" du changement climatique avec "les fluctuations spontanées du climat, que l'on appelle variabilité interne".