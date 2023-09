VIDÉO - Recyclage à la maison : la grande ruée sur les composteurs

Une fois à la maison, il n’y a plus qu’à le monter. C’est un jeu d’enfant, ou presque. Épluchure de fruits et légumes, sachets de café ou encore des cartons, des mouchoirs ou des essuies tout, Isabelle, une habitante que nous avons interviewée dans le reportage en tête de cet article, recycle ses déchets depuis des années. En plus d’être écologique, le composteur lui permet de faire des économies. Comme elle, de plus en plus de particuliers s’équipent.