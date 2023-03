Recyclage : enfin une seconde vie pour les vieilles baskets ?

Comment mieux faire alors ? À la cité de la chaussure, deux jeunes entrepreneurs ont peut-être trouvé la solution. Maxence et Manon ont réussi à créer une paire de baskets 100% française et entièrement recyclable. Une petite prouesse. "On a vécu pour ça pendant deux ans et aujourd’hui, c’est l’aboutissement à la fois d’un rêve, de galères, de travail et donc on est heureux", sourit Maxence.

Pour que cette paire puisse avoir une deuxième vie, il a fallu complètement repenser chaque élément de la chaussure. "On l’a conçue afin qu’elle puisse être recyclée en fin de vie, donc cette basket ne contient que deux matériaux différents, du polyester et du PVC", reprend Maxence. Deux matières réutilisables et faciles à séparer, soit tout l’inverse de ce qui existe actuellement sur le marché.