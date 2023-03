VIDÉO - Photovoltaïques : que deviennent nos anciens panneaux solaires ?

Les panneaux photovoltaïques recouvrent les toits des maisons, des supermarchés, s’érigent en plein cœur des champs et même des élevages. En 15 ans, la France s’est équipée de dizaines de millions de panneaux solaires. De nouveaux paysages mais aussi de nouveaux déchets.

Sur le toit d’un particulier rencontré par les équipes du 20H de TF1 (voir la vidéo en tête de cet article), douze panneaux photovoltaïques de première génération avaient été installés. Ils étaient garantis 25 ans mais l’un d’eux a été endommagé par les intempéries et c’est tout le parc qu’il faut changer pour des panneaux plus récents et plus performants. "Ce sont des panneaux qui ont une douzaine d’années, donc ce sont des panneaux qui font 195 watts et aujourd’hui, des panneaux comme ça, ils font plutôt autour des 300, 400, voire 500 watts. Ça part directement en recyclage", explique Damien Lelièvre, directeur technique national de Nouvel’R énergie.