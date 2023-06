VIDÉO - Tombée en désuétude, la consigne du verre fait son grand retour

Pour aider les entreprises à se convertir, le gouvernement développe en ce moment toute une gamme de bouteilles et pots standardisés, réemployables 20 fois. De quoi économiser par rapport au recyclage, jusqu'à 51 % d'eau et surtout 76 % de gaz à effet de serre. Encourager le verre pour dissuader du plastique, les associations appellent à aller encore plus loin. Sur le même modèle que le verre, le gouvernement réfléchit aussi à une consigne sur les bouteilles en plastique, les détails seront précisés à l'automne.