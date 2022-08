Rejets des eaux usées : la côte basque en quête de solutions

La solution pourrait venir des bassins de rétentions. Construits en nombre ces dernières années, ils permettent de stocker un trop-plein d'eau pendant les orages. Certains peuvent contenir jusqu'à 20 000 mètres cubes. Mais face à des orages toujours plus violents et soudains, ces aménagements ne suffisent pas toujours. Il en faudrait bien plus pour contenir les trombes d'eau.