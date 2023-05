Remplir les nappes phréatiques, stocker l'eau dans des cuves à vin… Quelles solutions face à la sécheresse en France ?

Dans le département de la Haute-Garonne, le conseil départemental a lancé un projet de recharge artificielle des nappes phréatiques. Une expérimentation qui doit durer quatre ans et permettre de stocker l'eau l'hiver et de l'utiliser l'été. Le dispositif est déjà largement utilisé en Californie, en Israël ou en Australie, mais reste rare en Europe, pointe Le Monde. L'opération, baptisée "R'Garonne" est l'une des plus importantes menées actuellement sur le Vieux continent. Son principe est simple : récupérer l'eau de la Garonne lorsque son débit est au plus haut en hiver, la dévier via un canal existant - celui de Saint-Martory - avant de la diriger vers des nappes phréatiques dans des canaux réhabilités pour l'occasion.

Cette eau doit ensuite poursuivre son chemin sous terre pour revenir dans la Garonne, si possible lorsque le niveau du fleuve est au plus bas. Un projet simple en apparence, mais qui reste compliqué à maîtriser puisqu'il est difficile de savoir "où l'eau injectée va ressortir" et quand, pointe Yann Oudard directeur général adjoint des services techniques de Réseau31, service public de l’eau de Haute-Garonne dans Midi Libre. Si l'expérimentation est concluante, elle pourrait devenir permanente et représenter une solution dans le département, alors qu'à l'été 2022, 40% des rivières du bassin Adour-Garonne étaient à sec.