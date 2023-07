VIDÉO - Rénovation énergétique : comment la région Hauts-de-France aide les propriétaires à faire des travaux

Si cette subvention est si conséquente, c'est parce qu'elle provient de l'État, du département et de la communauté de communes. Et si ce couple a réussi à tout cumuler, c'est grâce à un service inédit de la région Hauts-de-France : le Service Public de l'Efficacité Énergétique (SPEE), qui met à disposition un technicien pour monter tous les dossiers de A à Z. "Quand vous voulez rénover votre maison, c'est compliqué, ça coûte cher, il y a des demandes de subventions, on ne sait pas trop comment on va avancer. Nous, ce qu'on vous propose, c'est qu'il y ait un seul interlocuteur. Guichet unique, simplicité, efficacité", explique l'élu Frédéric Motte.