VIDÉO - Afrique du Sud : au cœur du "sardine run", le spectaculaire festin de l'océan Indien

C'est près du rivage que les risques sont les plus grands. Si Port St Johns attire chaque année des centaines de curieux, elle traîne aussi une triste réputation. Car elle abrite l'une des plages les plus dangereuses au monde : "Second Beach". "On ne peut pas se baigner ici (...) les conditions de sécurité ne sont pas bonnes, un requin peut arriver et vous attaquer", explique dans le reportage en tête de cet article Java, l'un des sauveteurs en charge de la surveillance de l'étendue de sable. Il sait de quoi il parle : en 2009, il a vu son frère jumeau se faire dévorer par un requin sur cette plage.

Son collègue, également présent ce jour-là, raconte. "Le requin est arrivé par en dessous. Il lui a un peu éraflé la jambe pour voir ce que c'était, juste une petite coupure (...) puis il est revenu par derrière, la gueule grande ouverte, et lui a mordu tout le dos". Âgé de 25 ans, le frère de Java n'a pas survécu à l'attaque. Entre 2007 et 2013, huit accidents mortels ont eu lieu à Second Beach où seuls les pêcheurs viennent désormais pour le "sardine run" pour faire marcher quelques restaurants locaux.