VIDÉO - Sécheresse : piscine fermée, douche chronométrée... un été plus critique que les autres ?

Le camping Le Kerver dans le Morbihan a notamment instauré un système de douches chronométrées grâce à l'installation de minuteurs et la distribution de bracelets électroniques : 8 minutes, pas une de plus et ce deux fois par jour maximum. "On est large, on dit que pour préserver les ressources quatre minutes c'est bien, en vacances, on est un peu plus généreux, mais souvent les gens nous rendent les bracelets avec encore du crédit dessus", explique dans le reportage en tête de cet article Manuel, le responsable du camping. Grâce à ces douches intelligentes, ce dernier espère économiser sur sa facture 11.000 euros par an qu'il répercute déjà sur le prix de la nuitée.

À titre de repère, rien qu'en tirant la chasse, tout un chacun utilise 9 litres d'eau, soit l'équivalent d'un pack d'eau en bouteille. Or, ce geste est renouvelé quatre à cinq fois dans la journée. Une douche équivaut, elle, à 70 litres d'eau, un bain à 200 litres tandis que faire tourner le lave-vaisselle représente 12 litres.