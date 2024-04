Réchauffement climatique : qu'est-ce que la règle des 3-30-300 ?

Pour lutter contre le réchauffement climatique, Athènes, l'une des villes européennes les plus étouffantes, entreprend un grand chantier basé sur une répartition optimale de la végétation. Pour y parvenir, le maire veut suivre la règle des "3-30-300". On vous explique cette formule magique qui aurait déjà porté ses fruits sur le plan de la santé mentale.

À Athènes, l'été dernier a viré au cauchemar, contraignant l'acropole à fermer ses portes avec les trop fortes chaleurs. "Les températures ne sont jamais descendues en dessous de 40 degrés, c'était l'été le plus chaud de ces dix dernières années", se souvient une passante dans le reportage du 20H de TF1 à retrouver ci-dessus. "On passe maintenant du très froid au très chaud, il n'y a plus ni automne ni printemps", déplore un autre.

Face à ce constat, la municipalité a lancé un grand chantier avec un objectif majeur : verdir une ville qui ne comprend que 11% d'espaces verts. "La règle que je veux suivre est la suivante : les 3-30-300", lance le maire d'Athènes, Haris Doukas, face à notre caméra. De quoi s'agit-il ? "Cela signifie que si j'ouvre ma fenêtre, je dois voir au moins trois arbres, que mon quartier doit être couvert par au moins 30% de verdure, avec un parc ou un jardin accessible à moins de 300 mètres", détaille-t-il.

Cette théorie au nom mathématique, que la ville de Nantes veut notamment elle aussi appliquer, a été inventée par le chercheur en foresterie urbaine néerlandais Cecil Konijnendijk. Une formule magique qui aurait déjà porté ses fruits sur le plan de la santé mentale, selon une étude scientifique publiée en décembre 2022. Des chercheurs espagnols ont conclu qu'avec cette répartition optimale de la végétation, les habitants vivent mieux et montrent statistiquement "une meilleure santé mentale".

Le maire d'Athènes Haris Doukas, lui, contrôle la répartition de la végétation en temps réel, sur grand écran. "C'est comme un Google Maps. On peut voir sur notre application là où nous venons de planter des arbres. Six arbres hier, deux arbres avant-hier", énumère l'élu.

"Pour moi, c'est la meilleure technologie pour créer une ville durable, car l'arbre, c'est plus d'oxygène, mais aussi plus de parcs et jardins. En cas de forte pluie, c'est une garantie inondations avec l'eau qui est absorbée par un sol vivant au lieu de ruisseler sur le ciment", poursuit-il.

La ville espère avoir planté 25.000 arbres d'ici à cinq ans. Tous ne pouvant pas être implantés intra-muros, la mairie a décidé de végétaliser également la première couronne et ses anciennes zones industrielles. Un chantier qui devrait coûter 37 millions d'euros, permettant d'offrir un nouveau poumon à Athènes.