Il y a de plus en plus de rats en ville, et parfois même jusque dans les maisons. Les professionnels de la lutte contre ces nuisibles avancent plusieurs explications. Regardez ce reportage de TF1 tourné à Lille et à Pecquencourt, dans le Nord.

Ils grouillent près des poubelles, dans les caniveaux. À Lille, où se rend l'une de nos équipes dans le reportage ci-dessus, beaucoup de personnes se sont déjà retrouvées nez à nez avec des rats. J'en ai vu "ce matin trois, avec mes enfants. C'est notre petite activité de la matinée, compter les rats quand on est sur notre vélo tous les trois", raconte une mère de famille. Les rongeurs s'introduisent parfois dans les jardin, et se glissent même dans les logements. Sur les images que montre notre reportage, l'un d'eux s'échappe du réfrigérateur. Un autre est pris en flagrant délit de grignotage de fils électriques.

Pour leur mener la guerre, les communes font appel des dératiseurs. À Pecquencourt, toujours dans le Nord, ce sont Hélène et René qui sillonnent la ville. Ils introduisent dans les égouts une arme fatale : "C'est du poison pour les rats, ça les tue : dès qu'ils mangent, ils sont morts", indique Hélène. Selon ces professionnels, il y aurait ici autant de nuisibles que d'habitants, soit 6000 rats cachés la plupart sous la surface du sol. Leur méthode est efficace. "Au maximum, on pourrait baisser à 50%, 60% la population de la ville de Pecquencourt", assure René. Cela rassure les habitants, comme cette femme chez qui se rend notre équipe : il y a quelques mois, elle a découvert le flexible de ses toilettes rongé. Un rat était passé par là.

Les composteurs obligatoires pointés du doigt

Comment expliquer la présence des rongeurs dans les maisons ? Souvent, comme à Pecquencourt, ils sont apparus pendant la réalisation d'un chantier. "On casse tout et on dérange des individus qui sont sûrement terrés quelque part. Ça les fait sortir, ça les fait courir", souligne le maire (DVG) de la commune, Joël Pierrache. Ces derniers mois avec les fortes pluies, les inondations les ont aussi poussées à remonter à la surface.

Mais il y a une autre raison. Xavier Ledroit, autre dératiseur rencontré par notre équipe, pointe du doigt les composteurs obligatoires depuis cette année. "J'ai souvent des appels où les gens me disent 'j'ai un composteur dans le fond du jardin, et je suis envahi de rats', rapporte-t-il. Du coup, on va faire du traitement curatif à ce moment-là." Son métier ne connaît pas la crise. Il est en plus essentiel : ce jour-là, il pose un piège à côté d'une école pour éviter la propagation d'une bactérie présente dans l'urine des rats, la leptospirose. "On peut en mourir", précise-t-il.

Il est difficile de connaître le nombre exact de rats en France. Il y en aurait plusieurs dizaines de millions.