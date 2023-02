Cochenille-tortue : quel est cet insecte suceur de sève qui sévit dans le sud de la France ?

Elle est arrivée dans l'Hexagone via l'Italie, il y a quelques années, sans que l’on sache précisément comment. Originaire d'Amérique du Nord, la cochenille-tortue, ou Toumeyella parvicornis, est reconnaissable à sa robe marron rouge ponctuée de spots noirs, et à son apparence semblable à une carapace. Son mode opératoire ? S'installer sur les aiguilles et les branches des arbres pour sucer la sève, avant de sécréter une substance blanche sur laquelle se développe un champignon toxique : la fugamine.

À peine visible à l'œil nu, ce minuscule insecte n'en est pas moins un redoutable ravageur. En témoignent les dégâts considérables qu'il cause dans le Var depuis qu'il a été signalé en septembre 2021 sur la commune de Saint-Tropez. Il s'attaque aux pins parasol en commençant par les faire noircir. "On se retrouve avec des sujets vraiment affaiblis et qui peuvent, au bout de quelques années, quelques mois, donner la mort de l'arbre", explique Clément Kaux, responsable des espaces verts et naturels à Saint-Tropez, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "On va essayer de sauvegarder notre patrimoine, on travaille dessus", ajoute-t-il.