Agriculture : l'obligation de laisser des terres en jachère, cet autre motif de colère

Les agriculteurs français manifestent depuis plusieurs jours leur colère, notamment face au difficile respect de certaines normes européennes. Bruxelles les oblige par exemple à laisser certaines de leurs terres en jachère pour protéger la biodiversité. Une équipe de TF1 a rencontré deux céréaliers en colère contre cette réglementation.

Joël Arnaud est un céréalier en colère. La raison de son mécontentement ? L'obligation imposée par l'Europe de laisser certaines de ses terres en jachère. "C'est comme si je semais une prairie, explique l'agriculteur basé à Chappes, dans le Puy-de-Dôme. Par contre, je n'aurai pas le droit de mettre du bétail dessus, je dois laisser tout en herbe, un gazon ! Il n'y a pas de mots, je ne comprends pas comment on peut avoir des décisions comme ça."

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, la Politique agricole commune, qui régie les normes européennes à respecter en la matière, exige – pour les exploitations agricoles d'une superficie supérieures à 10 hectares – de consacrer 4% des terres à des surfaces non cultivées. Mais d'ici à 2030, le Parlement européen aimerait monter ce seuil à 10%, afin de faire reposer les terres et préserver davantage l'environnement.

L'UE mise sur la protection de la biodiversité

Résultat ? Pour être en règle avec cette future réglementation, Joël Arnaud devrait rendre à la nature l'équivalent d'une parcelle de huit hectares. "Ce sont des milliers d'euros qui ne rentreraient pas dans la poche des agriculteurs, regrette le céréalier, dans le reportage du 13H de TF1 visible en tête de cet article. Et derrière ça, l'agriculteur a des emprunts pour payer l'investissement qu'il a fait, les terres qu'il a achetées. C'est une perte sèche."

D'après l'Union européenne, à cause de la pollution, de l'urbanisation et de l'exploitation intensive, plus de 80% des terres européennes abritant des espèces végétales ou animales seraient aujourd'hui dans un état de conservation mauvais ou médiocre. "Bruxelles considère que l'approvisionnement n'est pas en risque, parce qu'il y a des marchés étrangers qui peuvent nous fournir ce dont nous avons besoin, souligne François Lenglet, journaliste économique pour TF1 et LCI. Elle préfère se concentrer sur un autre objectif : celui de la biodiversité."

Mais justement, depuis sa parcelle laissée en jachère, Sylvain Deloche, céréalier et membre de la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles), déplore des normes européennes toujours plus nombreuses et restrictives. "Les normes de production ne sont pas les mêmes au sein même de l'Union européenne, mais aussi au niveau mondial, puisque aujourd'hui des importations rentrent en Europe, avec des normes de production qui sont totalement différentes des nôtres", développe-t-il face à la caméra de notre équipe. Au total, en 2022, les jachères représentaient 4 millions d'hectares de terres cultivables dans l'Union européenne.