VIDÉO - Cet agriculteur normand va faire pâturer ses vaches sous 5.000 panneaux solaires

L'agrivoltaïsme consiste à recouvrir les champs avec des panneaux solaires pour produire de l'électricité. Les agriculteurs peuvent en tirer une source de revenus supplémentaires. C'est le cas de Yoann Bizet, qui se lance dans l'aventure à l'heure où le gouvernement prépare un décret pour encadrer cette pratique.

En plein cœur du Bocage normand, les vaches laitières de Yoann Bizet seront bientôt des pionnières. "Ce sera le premier troupeau français à pâturer sous une ombrière", se réjouit l’éleveur de bovins. À quelques mètres de l'étable, un immense dôme blanc. Le futur pâturage. Trois hectares de prairies surplombées, à cinq mètres de hauteur, de panneaux solaires, placés sur des rails pour apporter de l'ombre en pivotant selon l'ensoleillement, et se dressant même à la verticale pour laisser passer la pluie. Les champs produiront ainsi de l’électricité. Ce que l’on nomme désormais agrivoltaïsme.

"Ces 5.000 panneaux vont produire en un an de quoi alimenter 1.600 foyers", précise Yoann Bizet. Aucun changement pour les vaches. Au contraire, selon l’éleveur, propriétaire de ce terrain agricole à Souleuvre-en-Bocage (Calvados), il n'y a que des bénéfices : "Ça va limiter l’assèchement des sols et ça va apporter du confort à l’animal. Quand on dépasse les 23°C, la vache laitière souffre de la température. Et comme nous, elle va préférer se mettre à l’ombre." L’installation, qui vient de sortir de terre, a été entièrement financée par une entreprise spécialisée, qui revendra ensuite l’électricité. En contrepartie, elle verse un loyer pour occuper le champ, représentant entre 5 et 8% du chiffre d'affaires de l’exploitation.

L'agrivoltaïsme se développe partout dans le pays, sur tout type de cultures. Avec une promesse pour les agriculteurs : un complément de revenu stable, sans rien changer à leur production. Si des entreprises misent sur les champs et prairies pour implanter leurs panneaux solaires suspendus, c'est que ces surfaces sont nombreuses. "Aujourd’hui, il y a une trentaine de millions d’hectares de terres agricoles en France. On a besoin de trouver des endroits où on peut s’implanter sans prendre du foncier, donc en ayant une collaboration vertueuse entre productions d’énergie et agricole", pose Bertrand Drouot L’Hermine, directeur général délégué au développement de TSE, menant actuellement 19 projets de ce type sur l’ensemble du territoire.

Mais certains s'inquiètent de potentiels excès. En conséquence de quoi, le gouvernement prépare un décret pour encadrer l'agrivoltaïsme : jusqu'à 40% maximum de couverture des surfaces, dans la plupart des cas. C’est encore trop pour, par exemple, le syndicat Jeunes Agriculteurs. "Le risque, c’est qu’il y ait des agriculteurs tentés de ne plus produire que de l’énergie parce que c’est plus rentable. Le décret, aujourd’hui, est trop large, trop permissif", affirme Maxime Buizard, référent énergie dudit syndicat. Une critique cependant contredite par plusieurs études, observant une amélioration des rendements sur certaines cultures, comme le soja ou le colza, ainsi que du bien-être animal.

En outre, le projet de décret doit être étudié par le Conseil supérieur de l'énergie en cette fin décembre, puis devant le Conseil d'État en début d'année. Ses modalités d’application pourraient donc encore évoluer. Vous trouverez, dans cet article de Marianne Enault, notre spécialiste des questions environnementales, le détail du dernier arbitrage de Matignon, qui donne les conditions à remplir et prévoit notamment un arsenal de sanctions en cas de non-respect des dispositifs par les porteurs de projets solaires, pouvant aller, dans le cas le plus extrême, à un démantèlement de l'installation photovoltaïque. Le cabinet de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, y souligne, du reste, que "le photovoltaïque au sol sur les terres agricoles est par défaut interdit".