Des opérations sont menées en ce moment pour protéger les faons du fauchage dans les champs. Des drones thermiques sont utilisés pour les repérer. Une équipe de TF1 a suivi plusieurs sauvetages dans l'Ain.

Philippe a repéré, à l'aide de son drone thermique, un faon caché dans les hautes herbes de cette parcelle agricole de Challex, dans l'Ain. Les bénévoles qui l'accompagnent se lancent alors à la recherche de l'animal avant que le jour ne se lève. Mais pour l'atteindre, faut-il encore se frayer un chemin. Le drone arrive à bien le repérer grâce aux températures plus froides la nuit.

Quelques minutes plus tard, guidé par les instructions du droniste, ils le trouvent enfin, complètement dissimulé, endormi. "Tous ces petits faons et autres animaux sauvages qui passent lors des fauchages des foins, ça fait mal au cœur. Et là, je me dis que c'est une vie qui va être sauvée", se réjouit une bénévole. Un piquet est planteur à la hauteur du jeune cervidé, un repère pour permettre à l'agriculteur de l'éviter. "Vous avez vu le temps qu'on a mis pour le trouver ?, commente ce dernier. En tracteur, c'est impossible à repérer..."

Le premier sauvetage terminé, le fauchage peut démarrer sur cette parcelle. Le drone repart sur un autre terrain. Avec la levée du jour, les trouvailles se multiplient dans les cinq parcelles de l'agriculteur.

Après le survol de quinze hectares en plus de deux heures, trois faons auront au total été secourus. Mais la chaleur du jour va stopper l'opération, le drone thermique a atteint ses limites. Ce type d'opération gratuite est mené dans toute la France depuis 2020 par l'association "Sauvons les faons". Depuis sa création, elle déclare avoir sauvé des centaines de faons sur tout le territoire.