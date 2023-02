VIDÉO - Sécheresse : voici ce qu'il reste du fleuve Agly dans les Pyrénées-Orientales

Un sol craquelé, aride. Sans pluie depuis six mois, voici ce qu'il reste de l'Agly, dans les Pyrénées-Orientales, victime de la sécheresse. "A cette époque-là, en période normale, on a de l'eau jusqu'en haut des jambes. Là, on voit que c'est complètement à sec", explique François Toulet-Blanquet, directeur du Syndicat mixte du bassin versant de l'Agly. Pour un mois de février, c'est très, très rare". Et surtout préoccupant, car la rivière fournit de l'eau à tous les agriculteurs voisins. Ils vont devoir se partager le peu d'eau qui reste, des restrictions devant être mises en place.