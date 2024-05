80 ans après le Débarquement du 6 juin 1944, que reste-t-il des vestiges du D-Day ? La nature, et surtout l'érosion, en effacent peu à peu les traces. Le 20H de TF1 s'est rendu sur place pour le constater.

C’est tout un pan d’histoire qui pourrait disparaître, comme si on l’avait écrite sur du sable. En ce 80ᵉ anniversaire du débarquement des Alliés sur les plages de Normandie, les mythiques 100 kilomètres de côtes, où de nombreux touristes continuent de visiter des sites emblématiques, sont en sursis. Sous l’effet du dérèglement climatique, la mer les grignote inexorablement. TF1 s’est rendu sur place, dans le cadre du reportage du JT de 20H à voir dans la vidéo en tête de cet article.

Première étape : le port artificiel d’Arromanches-les-Bains (Calvados), construit par les Anglais seulement quelques jours après le 6 juin 1944. Des blocs de béton massifs alors installés pour faire accoster les troupes et le matériel militaire. Sur les 115 caissons initiaux, il n'en reste plus qu'une quinzaine, criblés de trous par l'érosion, comme le montrent nos images.

"Depuis 80 ans, il y a eu beaucoup d'études, de projets, d'hypothèses... Mais le coût pharaonique que ça aurait représenté a stoppé ceux qui avaient de bonnes idées pour les restaurer, explique Marcel Bastide, le maire de la commune. En plus, dans le projet de classement à l'Unesco, il est souhaité que les caissons meurent de leur belle mort, en n’étant abimés que par le temps." Aucun chantier n’est envisagé. La municipalité estime que d'ici à 50 ans, il n'y aura plus aucune trace de ce port artificiel, symbole de la logistique des Britanniques lors du débarquement.

Seconde étape : dans le secteur américain de ces plages normandes, à Sainte-Marie-du-Mont (Manche), au musée d’Utah Beach, l’un des plus anciens de la Seconde Guerre mondiale, construit sur un ancien blockhaus, face à l’Angleterre, à l'emplacement même des combats. Pour le protéger coûte que coûte, 7000 mètres cubes de sable sont déversés tous les deux ans pour renforcer la dune, ostensiblement mangée par les flots. Une zone d’effondrement. Un déménagement est envisagé.

Troisième et ultime étape de ce reportage : la pointe du Hoc où, il y a 80 ans, 225 Rangers américains ont pris le site en grimpant la falaise qui, depuis 1944, s'effrite et a reculé de plus d'une quinzaine de mètres. "C’est comme si on l’avait coupé avec un couteau. Il y a un bon tiers à l’Est qui s’est écroulé", montre Olivier Gassion, directeur du service technique du cimetière américain de Colleville-sur-Mer (Calvados) et de la pointe du Hoc.

Les autorités américaines, gestionnaires du site, ont réalisé d'importants travaux de consolidation et ont installé une quinzaine de capteurs qui enregistrent des mesures 24 heures sur 24, "pour garantir la sécurité des visiteurs, en surveillant si la falaise bouge", précise Olivier Gassion. Deux éboulements sont survenus l’an dernier, mais seule "la dague", monument planté sur le bunker allemand, devrait être déplacée de 400 mètres en septembre. Le blockhaus, lui, risquant "de s’effondrer d’ici quelques années", dixit Régis Leymarie, directeur adjoint au conservatoire du littoral, verra peu à peu son accès restreint, puis interdit au public. Faute d'alternative.

L’érosion touche l’immense majorité de la côte normande. Et les prévisions indiquent qu’elle devrait encore accélérer dans les années à venir. "On perd du terrain sur la mer. Dans cette dynamique, avec un environnement particulièrement mouvant ces dernières années, ce tourisme de mémoire est amené à évoluer", conclut Julie Pagny, directrice du réseau d’observation du littoral normand. Pour les autorités, le défi est donc de continuer à transmettre l’histoire du Débarquement, avec de moins en moins de témoins directs, et de moins en moins de lieux dédiés.