VIDÉO - Antarctique : le voilier Persévérance de Jean-Louis Etienne sur les traces des premiers explorateurs

Deux journalistes de TF1 ont embarqué pour trois semaines dans la péninsule Antarctique à bord du bateau Persévérance de Jean-Louis Etienne. Une mission extrême au milieu de paysages grandioses, déclinée en série tout au long de la semaine dans le JT de 13H. Camps de base d'anciens explorateurs, icebergs vus du ciel, baignade dans une eau à 1,7 degré... Découvrez le troisième épisode.

Ce jour-là, du haut du Persévérance, nous découvrons les icebergs comme jamais auparavant, ancrés profondément sous la surface de l'eau. Des nuances infinies de bleu. Mais pour profiter de ce spectacle, il ne fallait pas avoir le vertige. Florian, notre cameraman, s'est équipé pour grimper tout en haut du mât jusqu'au nid-de-pie. Quatre-vingts échelons pour accéder à une vue "à couper le souffle" sur la baie de Cuverville.

TF1

Piloter entre les icebergs et les hautes montagnes dans cette zone peu documentée n'est pas sans danger. "Ce qu'on voit à la surface est valable pour le fond aussi. On navigue au-dessus des Alpes en fait, sous nous, il y a des chaînes de montagnes", nous explique Luc, l'officier de navigation. C'est lui qui trace les routes à l'aide de GPS et autres instruments qui sondent les profondeurs.

Jean-Baptiste Charcot, médecin devenu explorateur, a passé un hiver entier avec son équipage dans la péninsule Antarctique pour réaliser un travail inédit de cartographie. À bord du Persévérance, 120 ans plus tard, nous voici au mouillage exactement au même endroit. C'est parti pour une petite heure de marche dans la neige, à mettre littéralement nos pas dans ceux de Jean-Louis Etienne, pour atteindre le repère, le cairn de Port Charcot. Jean-Louis Etienne a notamment traversé le pôle Nord seul, à pied, mais à 77 ans, il trouve encore en Charcot une source d'inspiration. "Les moments de découragement qui font partie du parcours, résister à la tentation de l'abandon, toutes ces difficultés que l'on rencontre quand on fait de l'exploration polaire, elles sont décrites dans le livre de Charcot, souligne l'explorateur. Donc je me dis que lui aussi, il a connu des difficultés. Je continue."

Découvre la suite de notre reportage dans la vidéo en tête de cet article.