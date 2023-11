AVANT/APRÈS - La spectaculaire métamorphose de la Loire, totalement à sec il y a un mois

La Loire était complètement à sec le mois dernier, le fleuve est à nouveau rempli. Un photographe du quotidien Ouest-France a pris des clichés avant/après saisissants. Regardez ce reportage du 13H de TF1.

À voir la Loire ce mardi matin, difficile d'imaginer qu'elle était encore à l'agonie il y a quelques jours. Sur une photo prise le 21 octobre en Loire-Atlantique par un photographe de Ouest-France, que montre le reportage de TF1 ci-dessus, on voit des bancs de sable apparents et des bateaux à sec. Un mois plus tard, même objectif, même cliché au même endroit : la péniche qui reposait dans une mare flotte désormais, et le paysage est méconnaissable.

Ce contraste saisissant est aussi observé sur d'autres clichés pris dans le Maine-et-Loire, comme nous le raconte le photographe de Ouest-France. "Pendant toute cette année, le niveau était très sec, la sécheresse a fait son œuvre. Je trouvais intéressant justement de montrer l'avant et l'après, où le bleu apparaît", explique Franck Dubray.

Les clichés du mois d'octobre illustrent bien les niveaux alarmants atteints par le fleuve royal. Selon Vigicrues, sous le pont d'Ancenis, la Loire pointait à moins trois mètres fin octobre. Il y a quelques jours, elle était à + 1,70 mètre. Une hausse spectaculaire de presque cinq mètres en un mois.

Cette remontée du niveau de l'eau en si peu de temps, les riverains qui témoignent face à notre caméra n'avaient jamais vu ça. Et un pêcheur se frotte les mains : "Quand on a des crues automnales comme ça, pour nous pêcheurs, c'est l'assurance d'avoir des quantités de poissons migrateurs importantes cette année".

La Loire était l'un des fleuves les plus en danger. Après deux ans de sécheresse, les pluies récentes ont rechargé les nappes phréatiques superficielles, mais pas encore les nappes profondes.