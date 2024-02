VIDÉO - Bassin d'Arcachon : du sable projeté sur les plages pour lutter contre l'érosion

Avec le phénomène d'érosion du littoral, les plages de Gironde manquent de sable. Un bateau projette du sable sur la côte 24h/24 et 7j/7 pour préserver les plages. Une équipe de TF1 est allée observer cette étonnante opération au Pyla-sur-Mer.

Sur la plage du Pyla-sur-Mer (Gironde), un drôle de bateau interpelle les promeneurs. "Je pensais que c'était du sable, mais on dirait de l'eau qui est projetée, car ça fait un bon bout de temps que ça le fait, mais je ne vois pas de monticule de sable, je suis un peu étonnée", explique l'une d'entre eux. Le "Côtes de Bretagne" projette bien du sable. En tout, ce navire a rapporté plus de 220.000 tonnes de sable en un mois, soit l'équivalent de 60 piscines olympiques, pour préserver ces plages face à l'érosion.

À bord, deux équipages se relayent 24h/24 et 7j/7. Une fois le sable déchargé sur la plage, le navire part au large pour se réalimenter en sable. "Le sable est prélevé sur un banc qui se recharge en permanence. On prélève ce sable-là, et on vient le mettre sur les plages du Pyla. Si on n'effectue pas ce réensablement, le public n'aura plus du tout accès aux plages", explique Sabine Jeandenand, directrice du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon. Une opération qui coûte 500.000 euros au syndicat.

Du réensablement à l'enrochement, les travaux menés depuis des dizaines d'années sur le littoral sont nombreux et souvent très coûteux pour essayer de ralentir l'avancée de l'océan. Mais à terme, la plupart des habitants de la côte savent qu'il faudra reculer. D'ici là, le "Côtes de Bretagne" continuera ses rotations pour remettre du sable sur les plages du Pyla-sur-Mer jusqu'au 26 février.