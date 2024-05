VIDÉO - "C'est scandaleux !" : des milliers d'opposants réunis dans le Puy-de-Dôme contre un projet de mégabassines

Des milliers d'opposants aux méga-bassines ont manifesté ce samedi dans le Puy-de-Dôme. Les protestataires contestent le projet de construction de deux réservoirs dans la plaine céréalière de la Limagne.

"Il faut faire bassine arrière !", "Mort aux bâches !", "Tout le monde déteste les méga-bassines !". Plusieurs milliers de personnes étaient réunies ce samedi dans le Puy-de-Dôme pour s’opposer au projet de construction de deux méga-bassines dans la région. Le cortège, entre 4.000 participants selon la préfecture et 6.500 selon les organisateurs, s'est élancé en milieu de matinée dans une ambiance bon enfant pour dénoncer les projets de construction de deux réserves d'eau, l'une de 14 hectares, l'autre de 18, destinées à irriguer 800 hectares agricoles dans la plaine de la Limagne, où est implanté Limagrain, qui n'est autre que le 4ᵉ semencier mondial.

"On a 36 exploitations sur les 5700 du département qui vont accaparer plus de deux millions de m3, soit la consommation d’eau de 47.000 personnes à l’année. Ce n’est pas possible", défend Anton Deums, membre du collectif "Bassines non merci 63", dans la vidéo en tête de cet article.

De l'eau pompée dans l'Allier

Pour rappel, les méga-bassines sont des réserves de substitution à ciel ouvert, servant à stocker l’eau durant la période hivernale afin d’irriguer l'été, quand les précipitations se font plus rares. Des agriculteurs de la région envisagent de construire d’ici à trois ans les deux plus grandes méga-bassines de France. Les porteurs du projet estiment qu'en période de crue, il ne faudrait qu'une demi-heure de pompage pour remplir un bassin.

C’est scandaleux d’aller prélever de l’eau en hiver et de dire, ce n’est pas grave ! Un participant à la manifestation

Mais l'argument ne satisfait pas ces militants écologistes. "C’est scandaleux d’aller prélever de l’eau en hiver et de dire, ce n’est pas grave. En réalité, c’est très grave. Il y a des années que les nappes phréatiques ne sont pas remplies, hormis cette année où elles sont pleines", dénonce un manifestant, dans la vidéo. Selon le projet, les réservoirs se rempliraient directement par pompage dans la rivière Allier pendant la période hivernale, entre novembre et mars. Et il n'est donc pas prévu de puiser l'eau dans les nappes souterraines, comme à Sainte-Soline (Deux-Sèvres). Le collectif "Bassine non merci !" rappelle qu'il s'agit d'"une zone classée Natura 2000, qui supporte localement l'alimentation en eau potable de plus de 200.000 habitants".

Ce n'est pas le seul argument qu'opposent les protestataires. "En plein soleil et par les températures inouïes au-delà de 40 degrés Celsius, l’évaporation de ces masses d’eau est énorme", soutient un autre manifestant, dans la vidéo. En effet, comme l'eau est stockée à l'air libre, il y a de fait une perte quantitative. De son côté, Limagrain explique qu'"il est essentiel que les agriculteurs puissent continuer à produire des cultures de qualité en quantité suffisante" et donc "irriguer lorsque cela est nécessaire", au nom de la "sécurité alimentaire" en période de changement climatique. Pour l'instant, les agriculteurs à l'initiative de ce projet de méga-bassines n'ont pas encore déposé de demande formelle auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme.