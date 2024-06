Vous l'avez sans doute remarqué, de plus en plus de bouteilles en plastique sont munis d'un bouchon solidaire. Et à partir du 3 juillet, ils seront obligatoires. Une équipe de TF1 a interrogé des consommateurs avant de se rendre dans une usine Cristaline, où il a bien fallu s'adapter.

Comme de nombreux consommateurs, depuis quelque temps, Benjamin a remarqué qu'à l'ouverture de ses bouteilles d'eau, de lait ou encore de jus de fruits, les bouchons restent attachés. "Effectivement, c'est vissé, c'est complètement solidaire, on n'arrive plus trop à l'enlever. Quand on se serre, ce n'est pas trop un problème. Mais pour les enfants, comme pour nous, si on veut boire à la bouteille, ça arrive un peu dans le nez ou dans le visage", constate ce père de famille dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Et il n'est pas le seul à être contrarié par ce nouveau design. Certains s'en sont même plaints sur les réseaux sociaux, affirmant que le bouchon les frappe au visage lorsqu'ils boivent et qu'il rend les boissons plus difficiles à verser.

On en est à la 17ᵉ version pour être sûr que le consommateur, quand il ouvre sa bouteille, ne soit pas gêné. Agnès Jacquot, directrice RSE de Cristaline

C'est pourtant un petit désagrément auquel il va falloir s'habituer, car à partir du 3 juillet, ces bouchons solidaires seront obligatoires sur toutes les bouteilles en plastique de moins de trois litres produites dans l'Union européenne. Cette mesure fait partie d'une directive européenne annoncée en 2018, qui vise à réduire les déchets plastiques à usage unique. Il faut dire que les bouteilles et leurs capsules représenteraient 10% des déchets retrouvés sur les plages européennes. "Clairement, c'est le premier truc qu'on perdait quand on ouvrait une bouteille. Oui, effectivement, c'est une bonne idée", admet une jeune consommatrice dans notre reportage.

Du côté des fabricants, c'est aussi un grand changement. Dans l'usine Cristaline de Mérignies (Nord), où se rend notre équipe, la machine qui fermait 35.000 bouteilles par heure a dû être remplacée à cause des nouveaux bouchons. "Dans le groupe, c'est 20 à 25 usines qui ont dû être modifiées, donc c'est vrai que c'est énorme", assure son directeur Daniel Delavallée. De plus, il a fallu plusieurs dizaines de milliers d'euros et des heures de recherches pour transformer ces quelques centimètres de plastiques. "On en est à la 17ᵉ version pour être sûr que le consommateur, quand il ouvre sa bouteille, ne soit pas gêné. Pour ça, il faut que ça clipse bien à l'arrière pour pouvoir boire et ensuite la fermeture doit être facile et hermétique", explique Agnès Jacquot, directrice RSE.

La version finale, plus légère, contient aussi moins de plastique, ce qui permet de ne pas augmenter le prix en bout de chaîne : 1,20 euro en moyenne le pack de 6 bouteilles.