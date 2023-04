REPORTAGE - "Ça crée des nuisances" : en Moselle, les cigognes n’attendrissent pas tout le monde

Elles aménagent leur nid en dispersant pas mal de saletés. Depuis plus d’un mois, les cigognes sont revenues couver en Moselle, et notamment dans la commune de Lelling. Ici, quatre heures par semaine, Florian, l’employé communal, ramasse les branches tombées au sol. "Un nid comme ça peut monter jusqu’à 1,20 mètre de diamètre et peut peser jusqu’à 800 kilos. Si un nid tombe, il me faut deux heures pour le ramasser", explique-t-il.