"Ça fait mal !" : à Villepinte, une impressionnante décharge sauvage près des hôtels et d'un lieu d'épreuves des JO

À Villepinte, en Seine-Saint-Denis, des dizaines de tonnes de déchets jonchent au pied de plusieurs hôtels, tout près d'un site qui accueillera les JO de Paris cet été. Tout le monde s'en plaint, y compris la mairie, mais rien ne bouge. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Voitures désossées, sacs de ciment, tas de pneus, gravats, goudron, dizaines de cartons contenant plusieurs milliers de masques chirurgicaux périmés… Bienvenue à Villepinte (Seine-Saint-Denis), ou plus exactement sur un virage de quelques centaines de mètres où s’entassent de part et d’autre de la chaussée plusieurs centaines de tonnes de déchets, à l’entrée de l’autoroute A104, tout près de la zone hôtelière du Parc des expositions, mais aussi de l’Arena Paris Nord, futur théâtre des épreuves d’escrime du pentathlon moderne, de boxe et de volleyball des Jeux olympiques de Paris 2024.

Les automobilistes, interrogés par TF1 dans le reportage du JT visible en tête de cet article, n’en reviennent pas. "Quand on vient de la campagne et qu’on voit ça, ça fait mal ! On ne comprend pas. Il n’y a pas des vraies déchetteries ? Nous, on a ça par chez nous, des déchetteries." "Moi, en tant que taxi, je transporte des clients qui me disent qu’ils ne veulent pas revenir ici." "C’est négatif hein. Surtout dans une zone près des hôtels. Ça doit décourager beaucoup de touristes."

Les hôtels justement, ulcérés par les conséquences de cet immense dépôt sauvage sur leur activité, ont multiplié les courriers à la mairie et à la préfecture. En vain, ces dernières se disant impuissantes. "Maintenant, avec les réseaux sociaux, les images et les commentaires vont très, très vite. Il suffit d’un avis négatif pour que ça ait un impact sur nous", soupire, à notre micro, Ferdinand Fidele, adjoint de direction dans l’un des établissements concernés.

Les responsables n'ont pas été identifiés

Grand Paris Aménagement, responsable du site, que TF1 a contacté, assure que tout sera nettoyé dès la première semaine du mois d'avril. Et que, pour éviter la reconstitution d'une nouvelle décharge, des caméras de surveillance seront installées dans la foulée sur ladite bretelle d'autoroute. À ce jour, une plainte a été déposée, mais les responsables n'ont pas été identifiés.

L’établissement public affirme toutefois dans les colonnes du Parisien, après un diagnostic des détritus, que "la majorité des déchets" sont "issus d’entreprises du BTP". Selon des témoins eux aussi cités par le quotidien francilien, "une première personne aurait commencé et d’autres se seraient passé le mot", agissant "majoritairement la nuit", en profitant de l’absence d’éclairage du lieu pour y déposer, en toute discrétion, des ordures à flux continu depuis l’été dernier. Ces délinquants, comme tout auteur de dépôt sauvage, encourent jusqu’à 150.000 euros d'amende et trois ans de prison.