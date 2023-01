REPORTAGE - "Ça nous désole" : colère sur le littoral atlantique après une marée blanche de billes de plastiques

Ce sont des centaines de milliers de petites billes de plastiques qui polluent les plages du Finistère, de Vendée, de Loire-Atlantique et du Morbihan. Depuis fin décembre 2022, ces "larmes de sirène" comme on les surnomme se déposent chaque jour sur le sable. Ces microbilles sont utilisées dans l'industrie pour fabriquer des jouets en plastique ou des bouteilles et sont certainement issues d'un conteneur tombé à l'eau.

Une marée blanche dramatique que des bénévoles tentent d'éliminer afin d'éviter une contamination dramatique pour la biodiversité. Mais ces granulés industriels, qui mesurent parfois seulement cinq millimètres de diamètre, sont particulièrement compliqués à ramasser.