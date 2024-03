Nouvelles règles sur les emballages : ce qu'a décidé l'Union européenne

L'Union européenne s'attaque au problème du gâchis des emballages. D'ici à 2030, ils devront être drastiquement diminués, et tous recyclables. TF1 fait le point sur ce qui va changer à court terme dans notre quotidien.

Que ce soit au supermarché, dans les restaurants, ou même chez nous, les emballages sont partout. "Je me retrouve souvent submergé par des emballages, ça devient complètement fou", témoigne un passant dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Tout cela devrait bientôt changer. D'ici à 2030, l'Union européenne veut réduire drastiquement le nombre d'emballages utilisés en Europe. Terminé le plastique à usage unique au restaurant, fini aussi les fruits et légumes suremballés. "Je trouve ça très bien. Je trouve que ça aurait dû être déjà fait depuis très longtemps", estime une autre passante.

Une diminution progressive

Le texte européen prévoit une diminution progressive du volume total d'emballages. Une réduction de 5% est prévue d'ici à 2030, puis de 10% en 2035, et 15% en 2040. Mais l'adaptation nécessaire s'avère complexe pour les commerçants. Voilà pourquoi ce sont prioritairement les emballages jugés inutiles qui vont disparaître. C'est le cas des petites bouteilles de shampoing dans les hôtels, des morceaux de polyester dans les colis, des sachets plastiques au restaurant, ou encore des films pour les valises à l'aéroport. Le but est de faire baisser le nombre de déchets liés aux emballages : plus de 188 kg par habitant de l'Union chaque année.

Mais attention, beaucoup d'exceptions sont déjà prévues. Au restaurant, la règle s'appliquera pour les repas servis à table, mais pas si vous commandez à emporter. Seule différence : le plastique sera remplacé par du carton. C'est le cœur du texte proposé au Parlement européen : tous les emballages devront être recyclables à partir de 2030, et effectivement recyclés de façon systématique d'ici à 2035. L'Union européenne souhaite également réglementer la taille des colis, parfois disproportionnés par rapport à ce qu'ils contiennent. À partir de 2030, les colis ne pourront plus contenir plus de 50% de vide.