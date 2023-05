REPORTAGE - "Les dérèglements sont affolants" : la détresse des agriculteurs face aux changements de climat

Dans l'Aisne, après le manque d'eau, le retour de la pluie a été accueilli de manière mitigée par les agriculteurs. Le département a connu dix jours consécutifs de pluies et un orage de grêle depuis le début du mois de mai. Des précipitations qui ont provoqué des dégâts sur les cultures de betteraves et de pommes de terre. Une situation difficile à gérer pour les agriculteurs qui sont déboussolés par ces changements météo trop brutaux.

"On est quand même déboussolés. On a l'habitude de ces changements de climat, mais ce n'est jamais aussi brutal", explique Bruno Cardot, agriculteur à Moÿ-de-l'Aisne, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. "En 2021, on avait eu des inondations le 14 juillet, en 2022, même endroit, sécheresse. On se retrouve avec des extrêmes plus récurrents", explique-t-il.