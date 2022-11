VIDÉO - Érosion côtière : ils achètent une maison... au bord de la falaise

C'est l'achat d'une vie. Une maison avec une vue imprenable que Patricia s'est offerte avec son mari il y a tout juste un an. "Quand je suis arrivée ici, évidemment, c'était un coup de foudre inouï. J'en avais les larmes aux yeux de me dire que je pouvais habiter un endroit aussi beau", sourit-elle. Seul problème : l'érosion. La mer grignote la falaise, qui perd au moins dix centimètres chaque année. Il reste 30 ans, peut-être plus à Patricia pour profiter de sa maison avant qu'elle ne disparaisse. "Si j'avais 20 ans, peut-être que je ne l'aurais pas achetée, mais vu notre âge, on s'est dit que de toute façon, on espère pouvoir finir nos jours ici", poursuit Patricia.