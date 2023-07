REPORTAGE - Incendies : l'intelligence artificielle à la rescousse des pompiers face aux feux de forêt

Dans le QG des pompiers des Landes, un opérateur est connecté aux 57 caméras du dispositif. En cas d'alerte, il suffit de pointer deux caméras, via deux tours de guet, pour vérifier s'il s'agit bien - ou non - d'un incendie. "L'intelligence de la caméra a détecté la fumée. On ne voit pas exactement ce que c'est et pour lever le doute, on va aller voir sur la caméra grand écran. On va zoomer pour vérifier, et on voit que là, c'est une usine", indique Jean-Pierre Hernandez, opérateur, sapeur-pompier au SDIS 40. Une fausse alerte, comme il en arrive des dizaines par jour.

Mais pour les pompiers, pas question de rater un départ d'incendie et en cas de véritable alerte, les caméras leur permettent de localiser précisément la position du feu. "Pour nous, c'est vital d'avoir un point précis, parce que ça nous permet d'identifier avant de se rendre sur le sinistre, l'accès le plus rapide pour pouvoir arriver très rapidement sur le feu", explique le colonel Eric Duverger, directeur du SDIS des Landes. L'intelligence artificielle est devenue un allié incontournable, surtout avec l'augmentation des incendies en France et la technologie développée dans les Landes intéresse d'autres SDIS. Récemment, les pompiers de Charente-Maritime s'en sont équipés.