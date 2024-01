Charente-Maritime : ils s'achètent une éolienne !

Les habitants d’une petite commune de Charente-Maritime, Andilly-les-Marais, se sont associés dans un projet d’installation d'éoliennes. Les premières pâles viennent d'arriver, non sans une certaine émotion. Une équipe de TF1 est allée à la rencontre de ces citoyens qui ont l’impression de faire avancer les choses.

C’est certainement la première fois qu’elles sont accueillies avec autant d’enthousiasme. Sur ces camions sont transportées les plus longues pâles jamais posées en France : 80 mètres de long, pour des éoliennes hautes de plus de 200 mètres. "C'est super excitant", s'exclame une habitante venue les accueillir. En pleine nuit, au milieu d’un rond-point, une cinquantaine de personnes s’est réunie pour voir passer le convoi. Tous ces habitants de la commune d'Andilly-les-Marais (Charente-Maritime) en sont, en partie, propriétaires. "Je suis fier de participer à ce projet, modestement, c'est une pierre, un petit caillou dans le jardin de l'écologie", assure l'un d'eux.

Alain fait partie des 320 sociétaires de la coopérative. Avec sa femme, ils ont investi 3.000 euros dans ces éoliennes. "Si on investit ici, ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour aider à la transition énergétique, pour faire de l'énergie décarbonnée", explique-t-il. Les trois éoliennes ont coûté près de 34 millions d’euros, en grande partie financés par des prêts bancaires. La vente de l’électricité produite remportera plus de trois millions d’euros par an.

Avec les habitants associés au projet, aucun recours juridique n’a été déposé, une première pour le développeur éolien en charge du chantier. "C'est très rare qu'il y ait des projets sans recours, souligne Amandine Diot, ingénieure en charge du projet. En général, on est plus sur de l'ordre de la dizaine d'années pour sortir un projet éolien". Un gain de temps pour accélérer la transition énergétique. Une fois montée, ces éoliennes seront 50 mètres plus hautes que celles de la commune voisine. La coopérative investira aussi 62.000 euros par an pour l'isolation des bâtiments.

"Les projets éoliens, en règle générale, sont effectivement très rentables. L'intérêt pour nous, coopérative, c'est que cette rentabilité, on la redistribue au niveau du territoire, on ne s'en sert pas pour rémunérer des actionnaires", fait valoir Bertrand Cardinal, président de la coopérative citoyenne Coopec. Tous les citoyens qui le souhaitent peuvent encore devenir sociétaires de ces éoliennes. Elles commenceront à tourner à partir du mois prochain.