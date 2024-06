Près de 300 tortues marines se sont échouées sur les côtes atlantiques depuis le début de l'année. Un phénomène lié aux tempêtes et courants forts, qui dévient les animaux de leur route. À La Rochelle, ces petits reptiles sont recueillis et soignés avant d'être relâchés dans l'océan.

C'est une découverte surprenante qu'a fait un promeneur dans le golfe du Morbihan, comme on peut le voir dans le reportage du 13H de TF1 visible en tête de cet article. À ses pieds, une petite tortue immobile sur le sable mouillé. Cette apparition n'est pas rare, mais cette année, c'est la quantité d'animaux qui interroge. Au total, plus de 300 tortues se sont échouées sur la côte atlantique. Alors, comment expliquer qu'autant de ces petits reptiles arrivent sur nos plages ?

Des tortues "assommées et paralysées par le froid"

"Elles vont être déviées de leur route initiale (...) par des tempêtes et des courants qui vont les emmener jusque sur les côtes européennes, où là, elles vont expérimenter des températures hivernales qui vont les faire rentrer dans un état hypothermique", explique Florence Dell'Amico, responsable du Centre d'études et de soins pour les tortues marines (CESTM) de l'Aquarium de La Rochelle (Charente-Maritime). Sur le site de l'Aquarium, Florence Dell'Amico précise par ailleurs que ces "nombreuses tempêtes" ont été "fortes et rapprochées". "Assommés et paralysés par le froid", les petits animaux "se sont échoués en bien plus grand nombre que les années précédentes", peut-on aussi lire sur la page du site.

Ces tortues sont ensuite récupérées et soignées par les aquariums de la région, comme à La Rochelle. Poids, taille, prise de sang... Tous les soins sont adaptés à chaque spécimen. Une fois sur pattes, les tortues sont relâchées, sous le regard attendri des promeneurs sur la plage. Mardi 28 mai, plus de 60 tortues ont retrouvé l'Atlantique sur une plage de l'île de Ré (Charente-Maritime), après huit mois de soins au CESTM. Comme le souligne France 3 Nouvelle Aquitaine, les membres de ce centre de soins n'ont jamais sauvé autant de tortues en cinquante ans.

"Certaines vont sans doute rester s'alimenter potentiellement sur la côte Atlantique et, on l'espère, à la fin de l'été, partir avec le courant descendant vers les mers chaudes, là où elles sont nées", affirme Ambre Bénier, directrice de l'Aquarium de La Rochelle.

Des balises GPS ont été installées sur le dos de quelques petites tortues pour continuer d'observer ce phénomène, qui pourrait s'amplifier, le dérèglement climatique rendant les tempêtes plus nombreuses et régulières. Sur le site de l'Aquarium de La Rochelle, il est même désormais possible de suivre quasiment en temps réel le parcours quotidien des petites tortues relâchées dans l'océan.