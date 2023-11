VIDÉO - Chutes d’arbres causées par la tempête : que faire de tout ce bois mort ?

Dans une scierie non loin de là, la tempête n'a, de fait, pas provoqué une surcharge de travail. Mais à terme, les événements climatiques à répétition pourraient fragiliser l'activité. "Au lieu d’avoir un massif homogène, avec des dates d’exploitation ordonnées dans le temps, pour couper et replanter chronologiquement comme on l’a toujours fait, tout se retrouve déséquilibré par les incendies ou les tempêtes, ce qui risque de nous poser des soucis", précise le directeur Guillaume Rochette. Le reste du bois récupéré par les camions-grues sera, lui, le plus souvent broyé et utilisé pour le compost.