VIDÉO - Composteurs et laboureurs naturels : quand les vers de terre viennent au secours de l'agriculture

Ils nous effraient ou nous dégoûtent, mais ils sauveront peut-être un jour notre agriculture. On sait depuis toujours que les vers de terre sont très utiles à nos jardins. Mais il est temps de reconnaître toutes leurs vertus, qui pourraient nous aider à changer de modèle.

Une famille de vers de terre en plein festin... Cette scène que l'on peut voir dans le reportage de TF1 ci-dessus a-t-elle été filmée dans un sous-bois ou une prairie ? Non, nous sommes dans la cuisine d'Émilie et Émeric. Il y a trois ans, ce couple a adopté un lombricomposteur, c'est-à-dire un composteur à vers de terre, positionné juste entre l'évier et le plan de travail. Ces petits animaux gluants leur ont permis de réduire leurs déchets alimentaires de moitié, car ils engloutissent inlassablement toutes leurs épluchures de légumes, de fruits, ou encore leurs coquilles d'œufs.

Décomposeurs naturels

Ce sont de super décomposeurs naturels qui, en prime, fabriquent, en digérant, un compost riche pour les plantes. Ni dent, ni patte, ni œil, mais jusqu'à sept cœurs, selon leur taille, et autant de cerveaux. À la manière d'une pompe vivante, il est capable d'engloutir en une journée, le double de son poids, et de creuser, pour certaines espèces, jusqu'à six mètres de profondeur.

Apparus sur (et sous) Terre il y a plus de 600 millions d'années, bien avant les dinosaures auxquels ils ont survécu, les vers de terre n'ont pas cessé leur activité industrieuse de transformation des sols et d'épuration de l'eau. "Il est permis de douter que beaucoup d'autres animaux aient joué dans l'histoire du globe un rôle aussi important que ces créatures d'une organisation aussi humble", saluait le naturaliste Charles Darwin dans l'ouvrage qu'il leur a consacré à la fin de sa vie, en 1881.

25 millions de vers de terre qui travaillent tous les jours, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 Alexandre Bocage, cofondateur de Veragrow

Alors, si vous l'aviez jusqu'ici méprisé, relégué au rang de petites choses répugnantes, revoyez vos préjugés, car dans son univers souterrain, le lombric a de super-pouvoirs. Pour vous en convaincre, nous avons rendez-vous à Val-de-Reuil (Eure), près de Rouen, dans une usine qui emploie de loin le plus grand nombre d'"ouvriers" au monde. "25 millions de vers de terre qui travaillent tous les jours, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et qui sont très heureux parce qu'ils passent leur temps à manger et à se reproduire", explique au micro de TF1 Alexandre Bocage, cofondateur de Veragrow.

Ce sont des employés tellement épanouis qu'ils digèrent chaque année, 200 tonnes d'une préparation peu ragoûtante : un mélange de marc de café, de fumier et de résidus de brasserie. Des résidus organiques qui auparavant étaient en grande partie incinérés.

Le lombricompost créé par le travail inlassable des vers est ensuite transformé en une solution liquide, destinée à l'agriculture. Si le prix est équivalent à celui d'un fertilisant de synthèse, il fait faire des économies à long terme aux cultivateurs, comme en témoigne l'un d'eux auprès de TF1. Sa consommation d'engrais baisse significativement, et le rendement de ses champs est en hausse.

Surtout, cet apport en matière organique fait revenir la vie dans le sous-sol des champs exploités... à commencer par un retour des vers de terre eux-mêmes. Ils travaillent verticalement et creusent des galeries qui vont oxygéner le sol, permettre une meilleure infiltration de l'eau, et une meilleure circulation des racines. Une action des lombrics qui permet de ne plus labourer les champs.

La suite du reportage de TF1 en tête de cet article.