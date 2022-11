VIDÉO - Ce village du Doubs se chauffe au bois de sa forêt (et fait de belles économies)

Pour baisser sa facture d'énergie, la commune d'Arsay, 1 500 habitants, s'est tournée vers sa ressource la plus proche : ses 430 hectares de forêt communale, dont les sapins ont été touchés par un parasite. Des arbres malades et invendables, qui sont transformés en plaquettes et acheminés à la nouvelle chaufferie communale, à seulement deux kilomètres de là. Les coûts du transport et de la matière première sont ainsi réduits au minimum. Les habitants interrogés par TF1 approuvent : "Quand on fait des économies, on prend !", s'enthousiasme une femme.