VIDÉO - Crues à répétition : et si on s'inspirait des Pays-Bas pour ne pas être inondé ?

Le Pas-de-Calais et d'autres départements français subissent des crues à répétition ces derniers mois. Comment font nos voisins hollandais pour ne pas être inondés, alors que leur pays se situe sous le niveau de la mer ? Direction les Pays-Bas pour découvrir leurs secrets.

La ville de Nimègue (Pays-Bas) est traversée par une rivière, que nous montre le reportage en tête de cet article. La partie à gauche existe depuis toujours, mais celle de droite, en revanche, a été créée il y a dix ans. Le but : contenir l'eau en cas de crues et éviter l'inondation.

À la place du pont et de l'eau, il y avait de la terre et des habitations. Après aménagement, un bras a été créé. Pour cela, il a fallu démolir des logements. "Cinquante maisons ont dû être détruites. Ce n'est pas comme si on parlait de milliers de personnes. Mais pour ces gens qui ont dû passer toute leur vie ici, ça devait être très émouvant", raconte Servais Van Elteren. Lui a eu plus de chance. Sa maison, classée monument historique, a pu être déplacée à un kilomètre plus loin... un chantier titanesque.

Lutter contre la montée des eaux, les Pays-Bas en ont fait une priorité. Le pays est particulièrement exposé au risque, car un quart de son territoire est situé sous le niveau de la mer. D'ici à 2100, le niveau pourrait monter d'un mètre. Alors pour protéger les millions d'habitants, le pays s'est doté d'infrastructures gigantesques : des écluses, des digues et des barrages, qui se ferment en cas de tempête. Le plus récent, ci-dessous, est aussi le plus gros.

Les portes de ce monstre d'acier se ferment automatiquement en cas de niveau anormal. Ce barrage se trouve à l'entrée de Rotterdam. Il préserve la deuxième agglomération des Pays-Bas. "Cette structure protège directement la vie de 2 millions de personnes, explique Peter Persoon, responsable de l'information technique. Mais aussi le premier port d'Europe. Si notre port était abîmé par l'eau, cela affecterait aussi l'économie d'un pays comme la France."

Pour garantir sa sécurité sur le long terme, le pays doit constamment innover. Retrouvez tous les détails dans la vidéo en tête de cet article.